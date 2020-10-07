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    الشيخ نواف الأحمد أمام مجلس الأمة الكويتي، الكويت 30 سبتمبر 2020

    من هو مشعل الصباح ولي عهد الكويت الجديد؟

    © REUTERS / KUWAIT TV
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    أصدر أمير الكويت، اليوم الأربعاء، مرسوما أميريا بتزكية مشعل الأحمد الصباح وليا للعهد، وأيدت أسرة آل الصباح هذه التزكية، بحسب ما ذكره وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي علي جراح الصباح.

    ولي العهد الشيخ نواف الأحمد يتولى منصب أمير الكويت
    © AFP 2020 / YASSER AL-ZAYYAT
    نواف الأحمد الصباح... من هو أمير الكويت الجديد؟
    ومن المقرر أن يتم إرسال الأمر الأميري إلى مجلس الأمة لمبايعة ولي العهد، غدا الخميس، حسبما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.

    وأدى نواف الصباح اليمين الدستورية أميرا للبلاد أمام مجلس الأمة الكويتي، خلفا لأخيه الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

    وكان مشعل الأحمد الصباح يشغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح.

    وأوردت صحيفة "القبس" الكويتية أبرز المحطات في حياة الأمير الذي تم تزكيته ليصبح وليا لعهد البلاد، بعدما أصبح ولي العهد السابق أميرا للبلاد.

    وتقول الصحيفة إن الشيخ مشعل الأحمد ولد في الكويت عام 1940 وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية وكلية "هندن" للشرطة في المملكة المتحدة البريطانية عام 1960.

    أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
    © REUTERS / KUWAIT TV
    أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

    التحق بعد ذلك بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا للمباحث العامة آنذاك برتبة عقيد، وظل في هذا المنصب منذ عام 1967 وحتى عام 1980 وتحولت في عهده إلى إدارة "أمن الدولة".

    وفي عام 77 وخلال عمله في الشرطة عينه الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رئيسا لديوانية شعراء النبط، وفي عام 2004 تم تعيينه نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير. 

    ويعتبر الشيخ مشعل الأحمد أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي والرئيس الفخري لها، كما يشغل منصب الرئيس الفخري لجمعية الطيارين الكويتية منذ عام 1973.

    انظر أيضا:

    تزكية مشعل الأحمد الصباح وليا للعهد في الكويت
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    الكلمات الدلالية:
    الشيخ صباح الأحمد الصباح, ولي العهد, أمير الكويت, الكويت
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