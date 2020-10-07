بالفيديو... استقبال شاحنة وقود عند إحدى المحطات بفرقة زفة في لبنان

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو تظهر فيه فرقة زفة في محيط محطة محروقات، بالتزامن مع وجود طابور من السيارات تنتظر لتعبئة الوقود.

وأشارت المعلومات المتداولة إلى أن هذه الفرقة حطت رحالها في المحطة بعد وصول صهاريج البنزين إليها.

*بالفيديو 😂😂احضار زفة وطبل على محطة البنزين بعد وصول المحروقات اليها* pic.twitter.com/KyRbUxtjb2 — Mahassen Moursel (@MMoursel) October 6, 2020

ويتجه مصرف لبنان إلى رفع الدعم عن السلع الأساسية (القمح والمشتقات النفطية والأدوية) التي يستوردها من الخارج على أساس سعر الصرف الرسمي بسبب انخفاض احتياطي المصرف بالعملات الأجنبية.

قال مراقبون إن هذه الخطوة ستعني مزيدا من الأزمات الاقتصادية التي سيعاني منها لبنان، وكذلك ينذر بموجة كبيرة من الغلاء الفاحش في الأسعار، وهو ما سيزيد من أعباء المواطنين.

وحذرت النقابات من أن هذه الخطوة التي من شأنها أن تزيد الأسعار بشكل حاد، ستكون الشرارة لإشعال البلاد، وأعلنت عن تحرك شعبي يحدد موعده لاحقا.