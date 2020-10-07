أردوغان يلتقي أمير الكويت ويتوجه إلى قطر

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى العاصمة الكويتية، الكويت، اليوم الأربعاء، ضمن جولة خليجية تشمل الكويت وقطر، لتقديم التعزية لأمير الكويت الجديد وبحث عدد من القضايا مع أمير قطر.

ذكرت ذلك وكالة "الأناضول" التركية، وقالت: "غادر أردوغان العاصمة أنقرة، متوجها إلى الكويت وقطر، في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا".

وكان في استقبال أردوغان لدى وصوله إلى الكويت أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، وسفيرة تركيا في الكويت عائشة خليل قويتاك.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن أمير البلاد استقبل الرئيس التركي والوفد المرافق للتعزية بوفاة الأمير الراحل.

وقالت وكالة "الأناضول" إن وفد الرئيس أردوغان يضم العديد من المسؤولين الأتراك أبرزهم وزراء الخزانة والمالية براءت ألبيراق والشباب والرياضة محمد قصاب أوغلو والدفاع خلوصي أكار ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

حضرة صاحب السمو أمير البلاد يستقبل الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية والوفد المرافق للتعزية بوفاة الأمير الراحلhttps://t.co/RjOe6bQ0DL#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) October 7, 2020

وأضافت: "من المقرر أن يتناول الجانبان خلال لقائهما قضايا ثنائية وإقليمية"، مضيفة: "يتوجه أردوغان في وقت لاحق اليوم إلى قطر، إذ يلتقي هناك أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".

وتابعت: "من المزمع أن يبحث أردوغان والشيخ تميم، علاقات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، إلى جانب قضايا ثنائية وإقليمية أخرى".