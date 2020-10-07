القوات اليمنية المشتركة تعلن مقتل قيادي ميداني في جماعة "أنصار الله"

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، مقتل قيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، خلال تجدد المواجهات في محافظة الحُدَيدَة، غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. صرحت "ألوية العمالقة" العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، على موقعها أن "القيادي الميداني في الحوثيين، شرف الدين أبو النور، قاد مجاميع مسلحة حاولت التسلل باتجاه الوادي شمال قرية بني مغاري شمال غربي مدينة حَيْس (جنوب شرقي الحديدة)".

وأضافت أن "قوات العمالقة رصدت القيادي أبو النور والعناصر المسلحة المتسللة، واستهدفتهم وحدة المدفعية بضربة مركزة ودقيقة أدت إلى مصرعه مع 5 من مرافقيه وإصابة عشرات آخرين".

وأشارت إلى "أن القيادي الميداني أبو النور لم يمر على تعيينه لقيادة جبهة شمال حَيْس سوى ثلاثة أيام، منذ مقتل سلفه القيادي أبو حسين الكبسي، في المكان ذاته أثناء شنه هجوماً في جبهة حَيْس".

في السياق، ذكرت ألوية العمالقة أن "القوات المشتركة أحبطت هجوماً واسعاً شنته مجاميع من الحوثيين بمختلف الأسلحة والقذائف شرقي قطاع الدُريهِمي جنوبي الحُدَيدَة".

وأكدت "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين خلال اشتباكات عنيفة خاضتها القوات المشتركة مع المهاجمين استمرت ساعات".

من جهة ثانية، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الحوثيين، بمقتل امرأة وإصابة رجل إثر قصف شنته القوات المشتركة بقذائف مدفعية على حي الشهداء والدرة في مديرية الحَالي (شرقي مدينة الحُدَيدَة)، في حين أُصيبت امرأة أخرى وابنتها بشظايا قصف مماثل استهدف منزلهن في شارع غزة بالمديرية ذاتها.