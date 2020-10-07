متحدث شؤون الحرمين: لم نرصد أي اشتباه بكورونا منذ عودة المعتمرين

أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون الحرمين (المسجد الحرام والمسجد النبوي) هاني بن حسني حيدر، أن المعتمرين يتوافدون إلى المسجد الحرام بسلاسة ووفقا للخطط والمراحل المعلنة مسبقا.

وقال، اليوم الأربعاء: "في اليوم الرابع استقبلنا ما يقارب 24 ألف معتمر، ولم يتم رصد أي حالة اشتباه بفيروس كورونا المستجد، بفضل الله ثم بالتزام المعتمرين بالإجراءات الاحترازية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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متحدث #شؤون_الحرمين: في اليوم الرابع استقبلنا ما يقارب 24 ألف معتمر، ولم يُرصد أي حالة اشتباه بفيروس كورونا بفضل الله ثم بالتزام المعتمرين بالإجراءات الاحترازية. #نعود_بحذر#واس_عام — واس العام (@SPAregions) October 7, 2020

وفي تصريح سابق أكد حيدر أن "رئاسة شئون الحرمين تعمل بكل قدراتها على مدار الساعة لتقديم الخدمات للمعتمرين في ظل تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية"، مضيفا: "الرئاسة أطلقت حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" في عامها الخامس لتؤكد من خلالها أن خدمة المعتمر والزائر الكريم وسام فخر يعتز به منسوبو الرئاسة".

وتابع متحدث شؤون الحرمين: "يجب على المعتمرين الالتزام بالإجراءات الوقائية الموضوعة من قبل الجهات المختصة، لا سيما أن وعي المعتمرين يمثل عاملا مهما في إنجاح الإجراءات الاحترازية"، مشيرا إلى أنه تم إطلاق حزمة من البرامج التوجيهية والإرشادية ميدانيا وإلكترونيا حيث تم تخصيص ٣٠ موقعاً لإجابة أسئلة وفتاوى المعتمرين تعمل على مدار الساعة.

كما فعّلت مكتب الهاتف المجاني، وتم توزيع العديد من المترجمين مع المشايخ في الإفتاء لإجابة السائلين بلغات متعددة، كما خصصت الرئاسة رقما موحدا هو (١٩٦٦) للإجابة عن الاستفسارات والأسئلة على مدار الساعة سعيا لتقديم أفضل الخدمات وأرقاها لقاصدي الحرمين الشريفين، بحسب ما ذكرته "واس".

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، يوم 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وصول أول دفعة من المعتمرين بعدما تم رفع الحظر المفروض على آداء العمرة منذ أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وتم استئناف العمرة بعد القرار الملكي الذي نص على استئناف العمرة على 4 مراحل اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.