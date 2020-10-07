في رحلته التاريخية إلى المريخ... "مسبار الأمل" يقطع 215 مليون كلم في 79 يوما

يواصل "مسبار الأمل"، الذي أطلقته الإمارات في يوليو/ تموز الماضي، مهمته لاستكشاف المريخ في رحلة تاريخية، وبلغت المسافة التي قطعها منذ إطلاقه حتى الآن 215 مليونا و525 ألفا و997 كيلومترا تقريبا، في حوالي 79 يوما.

ذكرت ذلك وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى مسؤولين في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" كشفوا أن إجمالي المسافة المتبقية حتى وصول مسبار الأمل إلى مدار الكوكب الأحمر في فبراير/شباط 2021، تبلغ 264 مليونا و966 ألفا و403 كيلومترات تقريبا.

ولفتت الوكالة إلى قول المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" إنه بعد مرور أكثر من شهرين على الرحلة التاريخية قطع مسبار الأمل مسافة كبيرة إلى الكوكب الأحمر بنجاح.

وتابع: "تم الانتهاء بنجاح من مرحلتي الإطلاق والعمليات الأولى، مشيرا إلى وجود 6 مراحل في مهمة مسبار الأمل وهي مرحلة الإطلاق التي بدأت عند إتمام الإعداد النهائي للمركبة الفضائية وإجراءات تخفيض الطاقة الدافعة للمركبة وانتهت بعد إتمام الاتصال الأولي مع المسبار".

ولفت إلى أن المرحلة الثانية بدأت عند انتهاء مرحلة الإطلاق واستمرت لمدة 45 يوما وانتهت بعد تقييم أداء أجهزة المسبار في الفضاء، حيث كان هناك اتصال متواصل على مدار 24 ساعة مع المسبار من المحطة الأرضية.

والمرحلة الثالثة الحالية هي مرحلة الرحلة إلى المريخ التي تبدأ فيها العمليات الاعتيادية لمتابعة المسبار وتمتد حتى دخوله مجال المريخ ويتم فيها الاتصال مع المسبار من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع، أما المرحلة الرابعة هي مرحلة الدخول لمدار المريخ التي تبدأ بعد انتهاء مرحلة الرحلة في الفضاء وتنتهي حين يتأكد فريق الملاحة من دخول المسبار في مدار الالتقاط، في حين أن المرحلة الخامسة هي مرحلة "الانتقال إلى المدار العلمي" التي تبدأ بعد دخول المسبار إلى مداره حول المريخ وتتم فيها عدة مناورات للانتقال إلى المدار الأخير.

ولفت مدير مشروع "مسبار الأمل" إلى أن المرحلة السادسة والأخيرة هي مرحلة "المدار العلمي"، ويستمر المسبار لمدة عام مريخي كامل "687 يوما أرضيا" ويتم من خلاله التقاط البيانات العلمية المخطط لها.

وكان حاكم دبي قد قال، في وقت سابق، إن "مسبار الأمل.. مشروع تاريخي يقف خلفه شعب الإمارات، ويترقبه مئات الملايين حول العالم".

ومن المخطط أن يصل المسبار إلى المريخ بحلول عام 2021، تزامنا مع ذكرى مرور خمسين عاما على قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، في العام 1971.

وتهدف المهمة إلى بناء موارد بشرية إماراتية عالية الكفاءة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتطوير المعرفة والأبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية التي تعود بالنفع على البشرية، والتأسيس لاقتصاد مستدام مبني على المعرفة، وتعزيز التنويع وتشجيع الابتكار، وغيرها.