يذاع لأول مرة... الجيش الإسرائيلي يسمح بنشر شريط فيديو لحرب أكتوبر بـ"الألوان"

سمح الجيش الإسرائيلي ببث شريط فيديو يذاع لأول مرة عن حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، بـ"الألوان".

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أمس الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي سمح بنشر شريط فيديو يذاع لأول مرة من أرشيفه الخاص بحرب أكتوبر، وهو بالألوان، حول ما أسماه بنشاط سلاح الجو وقناة السويس.

לראשונה מזה 47 שנים: מלחמת יום הכיפורים בצבע | צפו בחומרים הנדיריםhttps://t.co/g1Z2QwfAo4 — מעריב אונליין (@MaarivOnline) October 6, 2020

وأكدت الصحيفة أن الغرض من نشر الفيديو هو إيقاظ الوعي القومي الإسرائيلي، وتسجيل الحرب عبر شرائط فيديو للأجيال القادمة، وبأن هذا الأمر هو جزء من انتقال أرشيف الجيش الإسرائيلي إلى تنسيق رقمي، حيث يتم تحويل العديد من الأفلام من الحروب الإسرائيلية التي تم تصويرها في الفيلم إلى تنسيق رقمي يسمح بالحفاظ عليها بجودة أعلى للأجيال القادمة.

يشار إلى أن السادس من أكتوبر الجاري يصادف الذكرى الـ47 لحرب أكتوبر التي اندلعت بين مصر وسوريا من جانب وإسرائيل من جانب آخر.