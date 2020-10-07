"شراكة حقيقية"... قائد قوات "المارينز" الأمريكية يزور الإمارات

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تعزيز التعاون العسكري مع دولة الإمارات العربية المتحدة، عن طريق زيارات يقوم بها قادة عسكريون أمريكيون إلى الدولة الخليجية.

ونشرت الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية، على "تويتر" صورا لعسكريين أمريكيين وإماراتيين، قالت إنه تم التقاطها خلال زيارة قائد قوات المارينز الأمريكية إلى الإمارات.

أكمل قائد قيادة المارينز الامريكية زيارة الى دولة الإمارات المتحدة حيث التقى بنائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المرزوعي، #Marines تعمل قوات المارينز حالياً مع شركائنا في الإمارات العربية المتحدة #UAE

شراكة_حقيقية@USMARCENT @USAinUAE https://t.co/F2ZgCjrwOX — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) October 7, 2020

وكتبت: أكمل قائد قيادة المارينز الأمريكية زيارة إلى دولة الإمارات المتحدة حيث التقى بنائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المرزوعي".

ووصفت القيادة المركزية الأمريكية التعاون مع الإمارات بـ"الشراكة الحقيقية"، وأضافت: "تعمل قوات المارينز حاليا مع شركائنا في الإمارات العربية المتحدة".