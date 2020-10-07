"شراكة حقيقية"... قائد قوات "المارينز" الأمريكية يزور الإمارات

ونشرت الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية، على "تويتر" صورا لعسكريين أمريكيين وإماراتيين، قالت إنه تم التقاطها خلال زيارة قائد قوات المارينز الأمريكية إلى الإمارات.
أكمل قائد قيادة المارينز الامريكية زيارة الى دولة الإمارات المتحدة حيث التقى بنائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المرزوعي، #Marines تعمل قوات المارينز حالياً مع شركائنا في الإمارات العربية المتحدة #UAE— U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) October 7, 2020
شراكة_حقيقية@USMARCENT @USAinUAE https://t.co/F2ZgCjrwOX
وكتبت: أكمل قائد قيادة المارينز الأمريكية زيارة إلى دولة الإمارات المتحدة حيث التقى بنائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المرزوعي".
ووصفت القيادة المركزية الأمريكية التعاون مع الإمارات بـ"الشراكة الحقيقية"، وأضافت: "تعمل قوات المارينز حاليا مع شركائنا في الإمارات العربية المتحدة".
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