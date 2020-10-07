قوات الأمن العراقية تسيطر على أكبر مخبأ لمتفجرات "داعش" في الرمادي

كشف مصدر أمني عراقي، الأربعاء، عن سيطرة قوات الأمن على أكبر مخبأ للعبوات الناسفة والمتفجرات غرب الرمادي، مشيرا إلى أن المخبأ من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي تصريحات لموقع "المعلومة"، قال المصدر إن "قوة أمنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع بقية صنوف الأجهزة الأمنية شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت مناطق مختلفة من قضاء هيت غربي مدينة الرمادي".

وبيّن المصدر أن "العملية أسفرت عن الاستيلاء على أكبر مخبأ للعبوات الناسفة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية".

وأوضح أن "المخبأ ضم 110 عبوة ناسفة على شكل غالون سعة 20 لترا يحوي مواد شديدة الانفجار".

وبيّن أن "وحدة معالجة المتفجرات أبطلت مفعول المواد المضبوطة دون وقوع أي إصابات بشرية في صفوف القوات الأمنية".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وكان أكثر من 5 ملايين عراقي اضطروا للنزوح من محافظات نينوى، وصلاح الدين، وجزاء من كركوك وديالى، والأنبار، إثر سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي عليها في عام 2014.