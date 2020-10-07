العاهل الأردني يكلف بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة

وأفاد الموقع الإلكتروني "عمون"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تكليف الملك عبد الثاني لهاني الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة، يأتي خلفا لحكومة عمر الرزاز، التي قبل العاهل الأردني استقالتها، يوم السبت الماضي.

وذكر الموقع أن بشر هاني الخصاونة، مواليد العام 1969، ويحمل درجة الدكتوراه في القانون من لندن، وشغل منصب مستشار في رئاسة الوزراء، في العام 2008-2009، وسفيرا لبلاده في القاهرة ومندوبا في الجامعة العربية، وسفير في دول أخرى.

كما شغل هاني الخصاونة منصب وزير دولة للشؤون الخارجية، وكذلك وزير الدولة للشؤون القانونية.

وبحسب صحيفة "الدستور"، طالب العاهل الأردني في خطاب تكليفه للخصاونة، أن تضم الحكومة الجديدة قيادات كفؤة ومتميزة، قادرة على حمل المسؤولية الموكولة إليها بموجب الدستور، مشيرا إلى أن تشكيل هذه الحكومة يأتي في ظرف استثنائي لم يشهد له العالم مثيلا لعقود خلت، يتمثل في جائحة كورونا وتداعياتها، التي مست العالم بأسره، حيث لا تزال مختلف الدول تجتهد في التعامل معها، والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

ونادى الملك عبد الله الثاني برفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وأسرة العناية المركزة على مستوى المملكة خلال الأسابيع القليلة القادمة، والمضي قدما في تخصيص وإنشاء مراكز لإجراء الفحوصات، والتوسع في توفير المختبرات في جميع المحافظات، وفقا لأعلى معايير الجودة، والمباشرة الفورية في إنشاء المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية، لتعزيز قدرتنا على التعامل مع هذه الجائحة أو أي تحد مستقبلي مماثل.

وأكد أنه لا بديل عن الاستمرار في تعزيز نهج الاعتماد على الذات، من خلال تمكين موارد البلاد البشرية الواعدة، وتزويدها بعلوم ومهارات مهنية وتقنية ترفع من ميزتهم التنافسية، والاستثمار الأمثل في الموارد المتاحة والاستفادة من الفرص المتوفرة في كل القطاعات، وكذلك الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، وبما يدعم بيئة الأعمال وتنافسية الأردن، إقليميا وعالميا.

يتبع...