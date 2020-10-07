قناة المسيرة التابعة لـ"أنصار الله": تويتر أوقفت حساباتنا دون إبداء أسباب

ذكر الموقع الإلكتروني لقناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، أن شركة تويتر "تقدم على إيقاف" حسابات القناة دون إبداء أسباب.

وفي عبارة مقتضبة على الموقع، قالت القناة إن " شركة تويتر تقدم على إيقاف حسابات قناة المسيرة دون الإبلاغ عن الأسباب".

وعلى أحد حساباتها الموقوفة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، كتبت شركة تويتر: "الحساب موقوف، يوقف تويتر الحسابات التي تنتهك قوانين تويتر"

ولعبت القناة التي انطلقت في عام 2012، دورا بارزا في تغطية العمليات العسكرية التي تخوضها في مواجهة التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ سنوات.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا في اليمن، لمواجهة جماعة "أنصار الله" وحلفائها، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب البلاد.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بين قوات الحكومة المدعومة من التحالف من جهة، والحوثيين من الجهة الثانية، في مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكرين؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية للبلاد.

وخلال الفترة القليلة الماضية، صعدت "أنصار الله" من هجماتها تجاه السعودية، عن طريق إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باليسيتة بشكل متواصل.

وجاءت أحدث هجمات "أنصار الله"، اليوم الأربعاء، حيث أعلن التحالف العربي اعتراض طائرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها جماعة "أنصار الله" باتجاه المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف بقيادة السعودية العقيد الركن تركي المالكي في بيان: "إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية".