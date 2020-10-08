الرئيس الأسد لـ"سبوتنيك": ترامب أراد اتباع سياسته الخاصة وكاد يدفع ثمنها في محاولة العزل

قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أراد اتباع سياسته الخاصة، لكنه كاد أن يدفع ثمنها في إطار المساءلة، في إشارة منه إلى محاولة عزله في الكونغرس الأمريكي.

وأضاف الأسد، "أراد ترامب اتباع سياسته الخاصة، وتطبيقها، وكاد يدفع ثمنها، تتذكر موضوع المساءلة. كان على ترامب أن يبتلع كل كلمة قالها قبل الانتخابات. لهذا السبب، كما قلت، لا يجب أن تتوقع انتخابات رئاسية، إنها تتعلق بالرئيس التنفيذي. إذا كنت تريد التحدث عن تغيير في السياسة، فضع في اعتبارك - لديك نفس مجلس الإدارة الذي لا يغير سياسته. قد يتغير الرئيس التنفيذي، لكن المجلس سيبقى كما هو، لذلك لا تتوقع أي شيء".

يذكر بأن مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية، قام بإحلة ترامب إلى مجلس الشيوخ في ديسمبر 2019، في محاولة لعزله من منصبه. لكن في فبراير / شباط، برأ مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية، الرئيس من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وهكذا، انتهت محاول الإقالة عبثا، وبقي ترامب في منصبه. يعتقد الديمقراطيون أن ترامب ضغط على السلطات الأوكرانية، محاولا فتح تحقيق ضد خصمه السياسي جو بايدن وأفراد أسرته، ثم تدخل في التحقيق في الكونغرس، في الوقت الذي ينفى فيه ترامب هذه الاتهامات.