من أجل المفاوضات... حميدتي يلتقي مع قائد قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان

أعلن المكتب الصحفي، لمجلس السيادة الانتقالي في السودان، بأن الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، نائب رئيس مجلس السيادة، التقى اليوم الخميس بالعاصمة جوبا، مع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يقودها عبد العزيز الحلو لبحث استئناف المفاوضات بين الجانبين.

وأوضح المكتب الصحفي، اليوم الخميس، لوكالة "سبوتنيك" أن "نائب رئيس مجلس السيادة حميدتي التقى مع عبد العزيز الحلو قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان لبحث استئناف المفاوضات، وبحضور الوساطة الجنوب سودانية".

وكانت الوساطة أعلنت أمس أن حكومة السودان والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو قررا استئناف المفاوضات في الأسبوع الأخير من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري برعاية دولة جنوب السودان.

يذكر أن عبد العزيز الحلو قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان انسحب من المفاوضات الجارية في جنوب السودان في تموز/ يوليو الماضي اعتراضا على رئاسة نائب رئيس مجلس السيادة حميدتي لوفد المفاوض الحكومي بسبب ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم في بعض مناطق النزاع وخرقه لمعاهدة وقف إطلاق النار حسب بيان سابق للحركة الشعبية لتحرير السودان.