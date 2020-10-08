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    تلاميذ وطلاب مدرسة في مصر

    مصر... معلومات عن نظام "التوكاتسو" المطبق في التعليم

    © AP Photo / Mohamed Elraai
    العالم العربي
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    أطلقت وزارة التربية والتعليم في مصر، نظام "التوكاتسو"، لتطبيقه على الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية.

    وذكر موقع "بوابة الأخبار" أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر قرارًا وزاريًا ينص على أن تطبق بعض أنشطة التوكاتسو على الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية.

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    وتوجد عدة أنواع من الأنشطة الخاصة "التوكاتسو"، ومنها أنشطة الفصل: وهي الأنشطة المتعلقة بمشاركة التلاميذ في تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة وأنشطة التفاعل مع الحياة اليومية والدراسة والتنمية الذاتية، وأنشطة الصحة والسلامة، وأنشطة تناوب الأنشطة اليومية للفصل.

    وتوجد أيضا أنشطة مجلس التلاميذ: وهي الأنشطة المتعلقة بتأسيس مجالس التلاميذ وإدارة وتخطيط أنشطة مجلس التلاميذ والتبادل الثقافي القائمة بها جماعات مختلفة الفئة العمرية داخل المدرسة.

    كما توجد المناسبات المدرسية: وهي أنشطة تعمل على تنمية الشعور بالإنتماء والتكافل تجاه الآخرين بالاضافة شعور العمل للمصلحة العامة من خلال أنشطة تطبيقية يقوم بها التلاميذ وهي أنشطة يتم القيام بها على مستوى المرحلة الدراسية أو المدرسة.

    وتشمل الأنشطة الخاصة "التوكاتسو" على عدة أسس، وهي تحول دور المعلم من مدرس إلى ميسِّر: لم يعد دور المعلم مجرد تعليم المعارف والمفاهيم الصحيحة حتى يتمكن التلاميذ من الوصول إلى إجابة صحيحة، ولكن تسهيل التعلم الاجتماعي والشعوري للتلميذ من خلال التجربة والخطأ في بيئة الفرد أو المجموعة الصغيرة أو الفصل بالكامل.

    وتتضمن الأسس أن الفصل والمدرسة هما مجتمع صغير: الفصل أو المدرسة هي المجتمع الصغير وهي المكان الأكثر ملاءمة للطلاب لتطوير المهارات الشخصية والاجتماعية اللازمة عندما يدخلون العالم الحقيقي، حيث يقضي التلاميذ وقتًا كبيرًا معًا في الفصل الدراسي، وهذه الحياة الجماعية هي أساس التوكاتسو لأنها تتطلب من الأعضاء مشاركة المهام، ووضع القواعد، وتجربة القيادة وكذلك التقيد والإلتزام بالنظام.

    كما تشمل الأسس بذل أقصى جهد والشعور بالإنجاز: يجب أن تتماشى أنشطة التوكاتسو مع الأنشطة العملية التي يمكن للطلاب إجراؤها في الفصل والمدرسة والتي من خلالها يتخذون موقفًا لبذل قصارى جهدهم، ومن المتوقع أن يقوم المعلمون بتوجيه التلاميذ لاختيار الغايات والأهداف المناسبة في أنشطة التوكاتسو الخاصة بهم والتي تتطلب من التلاميذ تجاوز ما يزيد قليلاً على حدودهم، ويشجع تحقيق نجاح بسيط فوق نجاح بسيط آخر التلاميذ على اكتساب شعور بالإنجاز، وهو مفتاح التحفيز المستدام.

     

    بالأرقام... التعليم قبل الجامعي في مصر
    © Sputnik /
    بالأرقام... التعليم قبل الجامعي في مصر

     

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