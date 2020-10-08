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    قوات الأمن العراقية في المنطقة الخضراء، بغداد، العراق يوليو 2020

    حرب نفسية وصفقات أسلحة ثقيلة سرية لضرب الأمريكان في العراق

    © AP Photo / Khalid Mohammed
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    صراع يشهده العراق على أراضيه التي شهدت تمرير أسلحة ثقيلة وفق صفقات سرية أبرمتها جهات سياسية نافذة لاستهداف البعثات الدولية والسفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا التي تتخذها الحكومة الاتحادية مقرا لها.

    وسرعان ما لوحت الولايات المتحدة الأمريكية في تهديدات ضغط مارستها على الحكومة العراقية، بنقل سفاراتها التي تعد أكبر سفارة في العالم، من بغداد إثر الهجمات بالصواريخ المستمرة، إلى مركز إقليم كردستان، لتلاحقها الصواريخ مجددا واستهدفت أربيل.

    تسلط "سبوتنيك" الضوء على آخر مستجدات عزم الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها من بغداد إلى أربيل، لتفتح على الحكومة العراقية باب أزمة جديدة تضاف إلى أزمات مالية واقتصادية وصحية خانقة من عدم توفر رواتب إلى انخفاض أسعار النفط وارتفاع إصابات كورونا - كوفيد 19.

    يقول المستشار العسكري السابق العراقي، صفاء الأعسم، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، إن موضوع نقل السفارة الأمريكية من بغداد إلى أربيل مركز إقليم كردستان، تأخر لأسباب أن الولايات المتحدة راجعته جيدا، و أن مجرد أن يكون هناك انسحاب من العاصمة العراقية ونقل السفارة، أعطى قراءات وصلت بشكل أكثر دقة للأمريكان، أنها ستؤثر على الانتخابات الأمريكية وخاصة على الرئيس دونالد ترامب".

    ويرى الأعسم، أن عزم الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها من بغداد، أشبه بالتهديد، والقرار يحتاج إلى دقة أكثر ودراسة، وقد توصلوا إلى أنه أمر صعب جدا خاصة نحن نتكلم عن عاصمة، والنقل سيكون حلقة زائدة وبالتالي تأخر الكثير من العقود.

    واعتبر أن المتضرر بنقل السفارة هي الولايات المتحدة الأمريكية وليس العراق، لان استيراد الدولة العراقية، من السلاح الأمريكي والكثير من الأمور بين البلدين على مستوى استثمار ونفط ودفاع وجانبين اقتصادي ومالي.

    ردع

    وعن تكليف اللواء الركن حامد الزهيري قائد القوات الخاصة لتأمين وحماية المنطقة الخضراء والبعثات الدولية والسفارات ومنها الأمريكية في بغداد، ينوه الأعسم إلى أن الحل الذي سيصير في المستقبل هو حد للهجمات الصاروخية التي تستهدف السفارة الأمريكية والخضراء، وهذا يحتاج إلى جهود دبلوماسية وسياسية واتفاقيات مع تدخل المؤسسة العسكرية العراقية.
    وتابع الأعسم، أن هكذا أمور لا تصدر من مواطن عادي بقدر ما تصدر من جهة لديها قوة إمكانية على مستوى مال وسلاح، ولهذا هكذا أمور لا تحتاج تدخل عسكري فقط بل حل سياسي دبلوماسي على مستوى اتفاقيات لأن السلاح الذي وصل بيد الذين يستهدفون السفارة هو أصلا ليس من داخل العراق، بل جاء من الخارج من إحدى دول الجوار.

    وعد أن توريد السلاح من إحدى دول الجوار إلى العراق، خطر جدا لأنه لا يمكن أن يدخل سلاح إلى البلد بدون موافقة الحكومة الاتحادية.

    وإذا ما كانت إيران هي الدولة التي جاء السلاح منها، أوضح الأعسم بقوله:

    لا نلقي التهم على بلد بقدر ما نلقيها على جهات خارجة عن القانون، وإيران رفضت التعامل هذا وشجبت سياسة الضرب على الخضراء، لا نستطيع أن نحدد إيران لأن هذا قرار ولا نستطيع أن نعطي هكذا قرار إلا بعد أن يأتي تدقيق من قبل الحكومة المركزية".

    ولفت المستشار العسكري السابق، في ختام حديثه، إلى أن السلاح الذي دخل العراق من إحدى دول الجوار لاستهداف السفارة الأمريكية، هو ثقيل يصل إلى جهات خارجة عن القانون لا يمكن أن يصل بيد مواطن عادي، بل إلى جهات رسمية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    بغداد, السفارة الأمريكية, العراق
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