مصر... إصابة 20 عاملا في تسرب كلور بمحطة مياه

أصيب 20 عاملا في حادث تسريب كلور، في محطة مياه بمحافظة قنا، جنوبي مصر.

ونقل موقع "بوابة الأهرام"، عن العميد محمد جلال، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إنه لا يوجد أي تأثير على جودة مياه الشرب ولا كمية ضخ المياه إثر حدوث تسريب بسيط من أنبوبة كلور بمحطة السلامية المدمجة والتى تنتج 120 ل/ث.

وأشار إلى أن "ذلك أمر وارد حدوثه وتم التعامل الفوري واحتواء الموقف باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية".

وأضاف أن كل المصابين وأغلبهم من العمال داخل المحطة، خرجوا من المستشفى بعد تلقي الإسعافات الأولية بمستشفى نجع حمادي.

وأفادت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بمتابعتها كل الشركات التابعة على مدار الساعة من خلال غرف عمليات مرتبطة بغرفة مركزية، ودعت إلى الاطمئنان وعدم الانسياق إلى أي شائعات والتواصل معها حال الرغبة في الاستفسار عن أي شيء يخص مياه الشرب والصرف الصحي.