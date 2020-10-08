المغرب: تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا لتكثيف مكافحة كورونا

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تمديد سريان حالة الطوارئ الصحية، إلى غاية 10 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.

الرباط - سبوتنيك. وقال بيان مجلس الحكومة، الخميس، إنه "حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة هذه الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة "كوفيد 19"، تقرر تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم السبت 10 أكتوبر إلى غاية يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020".

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير التعليم السعيد أمزازي، في تصريح صحفي إن "الحكومة أجازت للسلطات المحلية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي"،

وأكد أن تمديد حالة الطوارئ الصحية في المملكة تمليه الحالة الوبائية المقلقة ليس في المملكة فحسب، بل بمختلف دول العالم، وأضاف: "للأسف، ما تزال البشرية تصارع هذا الوباء، وتتأثر بانتشاره السريع خلال الأسابيع الأخيرة، والمعلومات التي تصلنا من مختلف الدول، خصوصا القريبة منا جغرافيا، تظهر أن هناك ارتفاعا متزايدا في عدد الحالات المسجلة يوميا، وارتفاعا متزايدا لعدد الحالات الحرجة في بعض الدول".

وسجل المغرب، أمس الأربعاء، 2776 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس" كورونا" المستجد خلال الـ24 الساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 140024 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في 2 مارس/آذار الماضي في المغرب.

وسجلت وزارة الصحة وفاة 29 حالة جديدة ليصل عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 2439 حالة، فيما تم التأكد من شفاء 2788 حالة لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 118142.