محكمة استئناف كويتية تقضي بسجن الفنان خالد الملا سنتين بتهمة الإساءة للقضاء

ووفقا لصحيفة "الرأي" المحلية، فإن المحكمة قررت وقف نفاذ الحكم بكفالة مالية بقيمة ألف دينار (3300 دولار)، مع تعهد بحسن سير وسلوك لمدة عامين.
#الاستئناف تقضي بحبس المطرب #خالد_الملا سنتين و1000 دينار لوقف النفاذ— الراي (@AlraiMediaGroup) October 8, 2020
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يأتي حكم الاستئناف اليوم عقب أكثر من ثلاثة أشهر على إصدار محكمة الجنايات حكمها بالقضية، الذي قضت فيه ببراءة الملا من تهمة الإساءة إلى القضاء، التي وجهتها إليه النيابة العامة، بسبب كلمات أغنية سياسية أداها في برنامج "اللوبي الرمضاني" عام 2019.
#فيديو || الاغنية التي تسببت بصدور حكم يقضي بسجن الفنان #خالد_الملا سنتين وكفالة 1000 دينار لوقف النفاذ في قضية «الإساءة للقضاء» pic.twitter.com/RgkH4eTUZR— جريدتكم (@ImeGrop) October 8, 2020
ومنذ عرض الأغنية، في شهر أيار/ مايو 2019، نفى الملا إساءته للقضاء الكويتي، عقب السجال الذي أحدثته الأغنية وتسببت بإيقاف عرض البرنامج.
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