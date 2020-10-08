موعد بدء المفاوضات بين إسرائيل ولبنان لترسيم الحدود البحرية

تنطلق المباحثات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بينهما يوم الأربعاء المقبل، في مقر تابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في قرية الناقورة على الجانب اللبناني من الحدود.

القدس - سبوتنيك. وذكرت القناة 12 العبرية مساء اليوم الخميس، بأن "المفاوضات بين إسرائيل ولبنان لترسيم الحدود البحرية ستبدأ في 14 أكتوبر في الناقورة، الأربعاء المقبل، وذلك بوساطة السفير الأمريكي في الجزائر، جون ديروشر".

وأضافت القناة بأن "الوفد الإسرائيلي سيرأسه مدير عام وزارة الطاقة أودي أديري، وممثلون عن الجيش ووزارة الخارجية. وسيلتقي الوفد الإسرائيلي بوفد عسكري لبناني وبمشاركة قائد قوة (اليونيفيل) وكذلك مبعوث الأمم المتحدة إلى لبنان".

وقالت القناة إن "طواقم المفاوضين اللبنانيين والإسرائيليين والوسطاء سيجلسون في نفس الغرفة لكن لن يتبادلا الحديث بشكل مباشر، وإنما سيوجه كل طرف حديثه للوسطاء الأميركيين وممثلي الأمم المتحدة".

وأعلن كلّ من لبنان وإسرائيل الخميس الماضي، التوصل لتفاهمات حول بدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة بشأن حدودهما البرية والبحرية المتنازع عليها، في ما وصفته واشنطن بأنه إنجاز "تاريخي" بين الدولتين اللتين تعدّان في حالة حرب.

ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربع، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في يناير/كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

ولا تشهد الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل نزاعات عسكرية على غرار الحدود البرية.

إذ يسيطر "حزب الله" على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود بين إسرائيل ولبنان، وبين الحين والآخر تحدث توترات جراء ما تقول إسرائيل إنها محاولات من مقاتلي الحزب لاختراق الحدود.