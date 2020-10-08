السعودية تقرر استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول

أعلن وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي بعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية.

وكتب الوزير على تويتر "تأكيدا على اهتمام القيادة... بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني، وفق الضوابط المطبقة".

تأكيداً على اهتمام القيادة -حفظها الله- بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس #كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار #التعليم_عن_بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة. — د. حمد بن محمد آل الشيخ (@minister_moe_sa) October 8, 2020

​وكان الوزير قد صرح، في أغسطس/ آب، بأن العملية التعليمية ستكون عن بعد خلال الأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الجديد الذي بدأ 30 أغسطس كإجراء احترازي بسبب كورونا.

​وأشار الوزير إلى أن "97% من المعلمين يشاركون في العملية التعليمية عن بعد في جميع مناطق المدرسة وإداراتها التعليمية".

وقال وزير التعليم في لقائه بعدد من مسؤولي الوزارة قبل أيام إن "المملكة تعيش تجربة جديدة في منصة مدرستي كنظام تقني جديد، حيث استطاعت الوزارة خلال مدة وجيزة أن تنقل ستة ملايين طالب وطالبة و525 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية؛ فضلاً عن أولياء الأمور إلى منصة واحدة".