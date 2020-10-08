مجلس التعاون يدعو أرمينيا وأذربيجان إلى بدء حوار لحل الأزمة في قره باغ

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قلقها البالغ لاستمرار الحرب بين البلدين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم قره باغ، وأسفها الشديد لسقوط القتلى والجرحى من الجانبين.

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، في بيان اليوم الخميس، إلى أن "مجلس التعاون يناشد أذربيجان وأرمينيا وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات شاملة للتوصل إلى حل سياسي شامل، وفق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي والاستقرار في منطقة القوقاز والسلم الدولي".

كما دعا الحجرف مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره لوقف إطلاق النار دون تأخير والعمل على التوصل إلى حل سياسي للنزاع، حماية لأرواح المدنيين ولضمان الأمن والسلم في هذه المنطقة الحساسة من العالم.

ودعا عدد من الدول، من بينها روسيا وفرنسا، طرفي الصراع إلى ضبط النفس. كما أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، محادثة هاتفية، يوم الأحد الماضي أشارا خلالها إلى أهمية بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد في قره باغ.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.