حميدتي: كلنا نعمل من أجل تحقيق شعار الثورة "حرية وسلام وعدالة"

التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات السلام في جوبا، رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز آدم الحلو، بحضور المستشار توت قلواك رئيس لجنة الوساطة الجنوبية.

ونقلت وكالة "سونا" السودانية عن دقلو قوله إن "اللقاء كان بهدف كسر الجمود في استئناف المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية شمال"، مؤكدا استعداد الوفد الحكومي لمواصلة التفاوض من أجل تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

ولفت دقلو، المعروف باسم حميدتي، إلى أن "أهم شيء هو توفر الثقة بين الطرفين، وأقول للقائد الحلو أبشر سوف لن تطعن في الظهر أبدا"، مضيفا أن اللقاء يعد خطوة كبيرة نحو دفع مسار التفاوض بغية الوصول إلى السلام الشامل.

وناشد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور وكل الذين لم يلتحقوا بعد بركب السلام للانضمام للمسيرة في أقرب وقت ممكن.

وطمأن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة القائد الحلو أن المشهد في البلاد قد تغير ولا وجود للوضع القديم. وأضاف "كلنا نعمل سويا من أجل تحقيق شعار الثورة "حرية وسلام وعدالة"، مؤكدا أنه لا وجود لأي خلاف بين الحكومة والحركة وإنما هي سحابة صيف قد مرت".