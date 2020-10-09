حميدتي: قطر لعبت دورا مقدرا في إنجاح "اتفاق السلام بجوبا"

قال الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، رئيس وفد الحكومة لمفاوضات منبر جوبا، إن قطر لعبت دورا مقدرا في إنجاح "اتفاق السلام بجوبا".

وأكدت صحيفة "الشرق"، مساء أمس الخميس، بأن دقلو ثمَّن مساهمة دولة قطر في التوقيع النهائي لاتفاقية السلام بين حكومة جمهورية السودان الانتقالية، وحركات الكفاح المسلح السودانية في جوبا، "حينما لعبت دورا مقدرا في دعمها لعملية التفاوض وتأييد اتفاق السلام مما كان له الأثر الكبير في إنجاح عملية السلام والتوجه نحو الاستقرار".

وجاء ذلك في كلمة له، أمس الخميس، خلال استقبال "صناع السلام" بساحة الحرية في الخرطوم بحضور الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وعبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني.

وشدد الفريق أول دقلو على أهمية حماية وتأمين الحكم المدني، ونبذ العنف والاحتراب، قائلا إن اتفاق السلام سينهي معاناة الحرب التي عانت منها البلاد منذ الاستقلال، وسيضع أسسا جديدة للاستقرار، موضحا أن الاتفاق يعد مشروعا وطنيا يجمع الجميع دون إقصاء أو تمييز، مثلما يمثل أساسا متينا لمستقبل أفضل لأنه أوجد الحلول الناجعة لإحلال سلام حقيقي، مشيرا إلى أن المحافظة على السلام "تعتبر أصعب من صنعه".

وكانت عاصمة دولة جنوب السودان جوبا قد استضافت يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري التوقيع النهائي لاتفاقية السلام بين حكومة جمهورية السودان الانتقالية، وحركات الكفاح المسلح السودانية بمشاركة دولة قطر.