بسبب "حماس"... قناة عبرية: "الموساد" يجري اتصالات مع قطر

وأفادت القناة الـ"12" العبرية، مساء أمس الخميس، بأن رئيس الموساد، يوسي كوهين، أجرى اتصالات ومحادثات مع كبار المسؤولين في دولة قطر، لبحث استمرار تدفق الأموال القطرية إلى غزة في الأشهر المقبلة.

وذكرت القناة أنه من المتوقع أن تنفد الأموال القطرية في قطاع غزة، وبالتالي ستزداد تهديدات حركة حماس، ما يجعل مؤسسة الدفاع الإسرائيلية خلال أسابيع قليلة، أمام جولة أخرى من التصعيد في غزة.

وأشارت إلى أن الأموال القطرية تعتبر عامل تهدئة مهم لحركة حماس في قطاع غزة، وهي التي يمكنها تأجيل الجولة المقبلة من التصعيد، وأن إسرائيل تقوم من وراء الكواليس ببذل جهودها لمنع نشوب مواجهة أخرى مع حماس في القطاع.