مجلس التعاون الخليجي يناشد أذربيجان وأرمينيا وقف إطلاق النار

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الجمعة، عن قلقه البالغ لاستمرار الحرب الدائرة بين أذربيجان وأرمينيا، حول إقليم ناغورني قره باغ وأسفه الشديد لسقوط قتلى وجرحى من البلدين الجارين.

وقال الأمين العام للمجلس، نايف فلاح مبارك الحجرف، في بيان له، "إن مجلس التعاون يناشد أذربيجان وأرمينيا وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات شاملة للتوصل إلى حل سياسي شامل وفق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي لهذا النزاع الذي يهدد الأمن والاستقرار في منطقة القوقاز والسلم الدولي"، وذلك بحسب وكالة "وام".

ودعا الحجرف مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره لوقف إطلاق النار دون تأخير والعمل على التوصل إلى حل سياسي للنزاع، حماية لأرواح المدنيين وضمان الأمن والسلم في هذه المنطقة الحساسة من العالم.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان، في 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.