تونس... حقيقة تعليق طلبات التأشيرة السياحية إلى فرنسا

نفت القنصلية العامة لفرنسا بتونس، ما تم تداوله مؤخرا من أنباء حول تعليق قبول طلبات الحصول على التأشيرة السياحية إلى فرنسا، منذ الثلاثاء الماضي الموافق لـ 6 أكتوبر الجاري.

ووفقا لوكالة الأنباء التونسية، أكدت السفارة الفرنسية بتونس، استئناف استقبال طلبات الحصول على التأشيرة السياحية من قبل المؤسسة المختصة في قبول ومعالجة الطلبات، مشيرة إلى أن توقف قبولها كان فقط ليوم واحد فقط (الثلاثاء 6 أكتوبر 2020).

وأوضحت السفارة أن "القرار المذكور اتخذ في إطار العمل على التحكم في معالجة مخزون ملفات طلب التأشيرة لفترات الإقامة القصيرة المتراكمة والرد عليها في الآجال المضبوطة".

وبررت السفارة هذا التعليق المؤقت، بالتفاعل مع الإجراءات التي أقرها رئيس الحكومة التونسية يوم السبت 3 أكتوبر الجاري، لاحتواء انتشار فيروس كورونا ومن بينها تقليص عدد العاملين إلى النصف (50 بالمائة).

يذكر أن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي قد أعلن، السبت 3 أكتوبر 2020، عن جملة من الإجراءات للحد من التفشي السريع لفيروس كورونا في تونس والذي تسبب في وضع "غير مطمئن"، وذلك لمدة أسبوعين. حسب تعبيره.

وقفز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا ليتجاوز 26 ألفا مقارنة بنحو ألف حالة قبل إعادة فتح حدود البلاد في 27 يونيو/ حزيران.