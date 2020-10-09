قادة الإمارات يهنئون مشعل الأحمد باختياره وليا للعهد في الكويت

أرسل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، برقية تهنئة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة اختياره وليا للعهد في الكويت.

وأعرب الشيخ خليفة عن "تمنياته لولي عهد الكويت التوفيق والسداد لخدمة وطنه والإسهام في تحقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت"، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما أرسل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالمناسبة.

وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي علي جراح الصباح، الأربعاء الماضي، أن أسرة آل الصباح أيدت تزكية أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للشيخ مشعل الأحمد الصباح وليا للعهد.

وأصدر أمير الكويت مرسوما أميريا بتزكية الشيخ مشعل الأحمد الصباح وليا للعهد.

وكان الشيخ مشعل الأحمد الصباح يشغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح.

وكان الشيخ نواف الصباح أدى اليمين الدستورية أميرا للبلاد أمام مجلس الأمة الكويتي، خلفا لأخيه الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في الأول من أكتوبر الجاري.