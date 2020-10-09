أمين عام الحزب الشيوعي: لبنان مهدد بوجوده... ولا مبرر للتفاوض على ترسيم الحدود

ولفت إلى أن "الحزب طرح مقاومة بالتحرير وتغيير النظام السياسي الطائفي، من هنا نبدأ بالتوجه شرقاً بالخلاص من النظام السياسي الطائفي والمذهبي الذي يولد الانقسامات في البلد، نريد دولة علمانية وطنية مدنية ديمقراطية ومقاومة".

وأكد غريب على أنه "من العبث إيجاد حلول من ضمن هذه المنظومة السياسية، نحن بحاجة إلى التغيير، وتشكيل حكومة وطنية انتقالية من خارج هذه المنظومة". داعياً إلى "بناء أوسع تحالف اجتماعي".