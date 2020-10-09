رغم التوقيع عليه... هل يرفض الكنيست اتفاق التطبيع مع الإمارات؟

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه سيطرح اتفاق التطبيع مع الإمارات لموافقة مجلس الوزراء والكنيست عليه الأسبوع المقبل.

أفادت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم الجمعة، بأن اتفاق التطبيع مع الإمارات سيطرح على مجلس الوزراء والكنيست (البرلمان) الإسرائيليين الأسبوع المقبل للموافقة عليه.

وذكرت القناة أنه رغم التوقيع على اتفاق التطبيع مع الإمارات والبحرين الشهر الماضي في العاصمة الأمريكية، واشنطن، فإنه يجب المصادقة على الاتفاق من قبل الكنيست ومجلس الوزراء في البلاد، قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

وأشارت إلى أن الاتفاق سيطرح على جدول أعمال اجتماع الحكومة يوم الاثنين المقبل، وأن الوزراء سيصوتون على طرح المعاهدة للمصادقة عليها في الكنيست، ولم يتضح على الفور متى ستجرى جلسة تصويت بكامل هيئتها للتصديق على الاتفاقية.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، جرت في البيت الأبيض وقائع مراسم حفل توقيع السلام بين إسرائيل من جانب والبحرين والإمارات من جانب آخر، وهو المسمى باتفاق "إبراهام، برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.