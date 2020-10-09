الحكومة المصرية تكشف حقيقة خصم 10% من رواتب الموظفين لصالح "تحيا مصر"

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عدم صحة ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي بشأن خصم 10% من رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة لصالح صندوق "تحيا مصر".

وذكر المركز في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، صباح اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لخصم 10% من رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة لصالح صندوق "تحيا مصر".

وأوضحت الوزارة المصرية التزام الدولة بصرف رواتب ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة دون توقيع أي خصومات أو استقطاعات لصالح صندوق "تحيا مصر"، مشددة على أن الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم.