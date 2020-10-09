مصر... ارتفاع أسعار الذهب وتراجع الدولار أمام الجنيه

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، في بداية التعاملات، بزيادة تراوحت بين جنيه واحد و3 جنيهات.

وسجل سعر الغرام عيار 21 نحو 823 جنيها، وعيار 18 نحو 705 جنيه، وعيار 24 نحو 941 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6584 جنيها، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

وكانت أسعار الذهب تراجعت في مصر خلال تعاملات الأربعاء، وتراوحت قيمة الانخفاض بين 11 و14 جنيها، بينما تراجع عيار 21 بقيمة بلغت 13 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وارتفع الذهب عالميا، في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1907.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0631 بتوقيت جرينتش، وصعد الذهب 0.4 % في الأسبوع، كما زاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1% إلى 1912.40 دولار.

وأرجع أمير رزق، عضو شعبة الجواهرجية، انخفاض أسعار الذهب إلى تحسن حالة الرئيس الأمريكي.

وأشار إلى أن السوق المحلية تعاني من الركود الشديد، وعدم إقبال المواطنين على الشراء بالرغم من عودة الأفراح.

وفي سياق متصل انخفض مؤشر الدولار مقابل منافسيه، ويمضي على مسار تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

وسجل سعر الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، خلال التعاملات الصباحية 15.71 جنيه مصري.