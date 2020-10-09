بعد فتح الأردن مجاله الجوي... إسرائيل: ندشن طرقا جديدة مع دول تشاركنا السلام الإقليمي

قالت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريغيف، اليوم الجمعة، إن بلادنا تفتح طرقا جديدة للنقل والتعاون مع دول تشترك معنا في حدود ومصالح مماثلة وتشاركنا رؤية السلام الإقليمي.

جاء تصريح ريغيف بعدما وقعت بلادها والأردن، أمس الخميس، اتفاقية تاريخية تسمح برحلات جوية عبر المجال الجوي للبلدين، التي من شأنها أن تقصر بشكل كبير أوقات الرحلات بين دول الخليج وآسيا والشرق الأقصى، إضافة الى أوروبا وأمريكا الشمالية، وتساهم في توفير الوقود، وقد تقلل من سعر الرحلات الجوية.

تم تسريع وتيرة هذه المفاوضات بعد توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات وموافقة السعودية بمرور الرحلات الجوية المنطلقة من إسرائيل في مجالها الجوي.



وزيرة النقل الإسرائيلية: نفتح طرقا جديدة للنقل والتعاون مع دول تشترك معنا في حدود ومصالح مماثلة وتشاركنا رؤية السلام الإقليمي. https://t.co/Grkk5AUcI0 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 9, 2020

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أوضحت من خلالها أنه "تم تسريع وتيرة هذه المفاوضات بعد توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات، وموافقة السعودية بمرور الرحلات الجوية المنطلقة من إسرائيل في مجالها الجوي".

وتم التوقيع على الاتفاقية بين الأردن وإسرائيل، بعد مفاوضات بدأت قبل عدة سنوات من قبل سلطات الطيران المدني وسلطات المطارات في إسرائيل والأردن، ولكن تم تسريعها واستكمالها بعد توقيع اتفاقية السلام مع الإمارات العربية المتحدة والسماح للرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات بعبور المجال السعودية الجوي.