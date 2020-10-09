سلطنة عمان: منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات بسبب كورونا

قررت اللجنة العليا في سلطنة عمان، المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، اليوم الجمعة، عن منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا اعتبارا من يوم الأحد 11 أكتوبر وحتى يوم السبت 24 أكتوبر.

كما قررت حظر استخدام الشواطئ طوال اليوم حتى إشعار آخر وإعادة إغلاق بعض الأنشطة التي أعيد فتحها مسبقا ولم تلتزم بالاشتراطات الموضوعة، وستقوم الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق ونشر أسماء المخالفين وصورهم في وسائل الإعلام.

وأهابت اللجنة، بحسب بيان لوكالة الأنباء العمانية، بالجميع وخصوصا الشباب التقيد التام بجميع الإجراءات الوقائية على المستوى الفردي والجماعي، ووقف جميع التجمعات العائلية والاجتماعية، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.