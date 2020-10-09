علاء مبارك يرد على أفيخاي أدرعي بشأن "انتصار إسرائيل" المزعوم في حرب أكتوبر

رد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على تغريدة للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي زعم فيها أن إسرائيل حققت انتصارا عسكريا في حرب السادس من أكتوبر عام 1973.

وقال أدرعي في تغريدته "إذًا، حرب يوم الغفران أو حرب أكتوبر بدأت بمفاجأة كبيرة وانتهت بنصر عسكري إسرائيلي ولكن أعظم إنجازاتها هو فتح أبواب السلام في المنطقة مع التوقيع على معاهدة سلام تاريخية بين إسرائيل وأعظم دولة عربية"، واضعا رمزا تعبيريا لعلم جمهورية مصر العربية.

إذًا، حرب #يوم_الغفران أو #حرب_أكتوبر بدأت بمفاجاة كبيرة وانتهت بنصر عسكري إسرائيلي ولكن أعظم انجازاتها هو فتح أبواب السلام في المنطقة مع التوقيع على معاهدة سلام تاريخية بين إسرائيل 🇮🇱 وأعظم دولة عربية 🇪🇬 pic.twitter.com/OO7auC7Owi — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 6, 2020

ورد علاء مبارك على أدرعي في تغريدة قال فيها بالعامية المصرية: "تصدق دمك خفيف نصر عسكري إسرائيلي، أنت مصدق نفسك، هي بدأت بمفاجأة فعلاً وانتهت بفاجأة أكبر وصدمة بالنسبة للعدو الإسرائيلي بس أنت مش واخد بالك".

تصدق دمك خفيف 🤣نصر عسكرى اسرائيلي انت مصدق نفسك 😂😂هى بدأت بمفاجأة فعلاً وانتهت بفاجأة اكبر وصدمة بالنسبة للعدو الاسرائيلي بس انت مش واخد بالك .🇪🇬 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) October 8, 2020

وكان علاء مبارك، قد تحدث عن والده في أول ذكرى لحرب أكتوبر بعد وفاته في شهر فبراير/ شباط، وشارك علاء مبارك مقطعا مصورا من كلمة ألقاها والده في أحد احتفالات حرب أكتوبر، وغرد معها:

"الراحلون وإن طال الغيابُ بهِم باقون في القلب ما غابوا ولا رحلوا... اللهم اغفر لوالدي وارحمه واعف عنه واجعله من أهل الجنة يارب".

وتابع: "تحية تقدير واحترام لقواتنا المسلحة ولكل شهداء الوطن في ذكرى انتصارات أكتوبر، حفظ الله مصر من كل سوء".