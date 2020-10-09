أستاذ علوم سياسية: الملك عبد الله عين الخصاونة ليستمر على رأس الحكومة لمدة طويلة

قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية الأردنية، جمال الشلبي، إنه يحق للملك دستورياً حل البرلمان وقد تم ذلك بالفعل.

وأوضح الشلبي، في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أنه بحسب الدستور يتم تشكيل حكومة تكون غير الحكومة التي تم حلها وتكون مستعدة للإعداد والتنظيم للانتخابات القادمة وهذا ما حدث دستورياً، فهذا يعد استحقاقا دستوريا من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك تساؤل هل تعد هذه الحكومة مؤقتة لحين إجراء انتخابات وتنظيمها أم أنها ستستمر؟

وأضاف الشلبي أنه عندما اختار الملك عبد الله بشر الخصاونة وهو مقرب جداً للملك وكان سفيراً في العديد من الدول كمصر وإثيوبيا وفرنسا فمن المؤكد أنه يريده لمرحلةٍ أطول وهذا يبدو واضحاً من خلال إعطائه الفرصة الجديدة، خاصةً وأن الملك منذ توليه الحكم في عام 2000 لا يحدد الحكومات قصيرة الأجل أو المدى.

وكلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الدبلوماسي المخضرم بشر الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة بعد أيام من قبوله استقالة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز.

وكان الملك قد أعلن حل البرلمان في 27 سبتمبر/ أيلول مع انتهاء دور انعقاده الذي استمر أربع سنوات في خطوة تستوجب طبقا للدستور استقالة الحكومة في غضون أسبوع.