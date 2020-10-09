الجنود الأمريكيون يستيقظون على شعارات تطالب بطردهم من بلدة يسيطرون عليها شرقي سوريا

وأفادت مصادر أهلية بريف دير الزور لمراسل "سبوتنيك" بالحسكة أن "موالين للجيش السوري قاموا ليلا بكتابة سلسلة من العبارات المؤيدة للجيش العربي السوري في بلدة "الجنينة" بريف المدينة الشمالي الغربي، الواقعة تحت سيطرة الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد".

وتحاذي بلدة "الجنينة" منطقتي (حويجة قاطع) و(الحسينية) على الضفة الشرقية لنهر الفرات، وهي تعد خط تماس بين الجيشين السوري والروسي من جهة، وبين الجيش الأمريكي والتنظيمات المسلحة الموالية له من الجهة الأخرى.

وتابعت المصادر، أن الكتابات انتشرت على جدران المنازل والمواقع في البلدة، وجاء في بعضها: (سورية موحدة.. الجيش العربي السوري قادم.. إخرجوا من بلادنا يا أمريكا والأكراد).

وتشهد مناطق سيطرة الجيش الأمريكي بريف دير الزور الشرقي انتفاضة عشائرية تطالب برحيله وطرد المسلحين الموالين له.