العراق ينضم إلى مجلس المحافظين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، انضمام العراق إلى مجلس المحافظين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وصرحت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن "جهود وزارة الخارجية الحثيثة تكللت بالنجاح ممثلة بسفارة العراق في لندن والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن موافقة أعضاء مجلس المحافظين في البنك على انضمام العراق إلى المجلس، خلال عملية التصويت، التي شهدتها أعمال الاجتماع السنوي لمجلس، الذي انعقد في لندن ما بين 7-8 أكتوبر/ تشرين الأوّل الجاري"، وفق موقع "السومرية" العراقي.

وأكدت الوزارة أن "انضمام العراق رسمياً لعضوية البنك سيُتيح له الاستفادة من الخبرات المصرفيّة العالمية لتطوير القطاع المصرفيّ، والحصول على الدعم الفني، والمساعدة التي تهيِئ الأرضية الملائمة للاستثمار".

وأضافت الوزارة في البيان "لقد تم تأمين هذا الإنجاز المشترك بالرغم من الظروف الصعبة، التي يفرضها تفشي فيروس كورونا على مختلف دول العالم ومنها العراق. يحدونا الأمل في أن تكون هذه الخطوة مقدمة لعمل مشترك، يهدف لتعزيز القطاع الخاص في العراق ليكون قادرا على المنافسة والمساهمة، في دعم التنمية المستدامة في البلاد".