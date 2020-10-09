فلكي سعودي: الشتاء في المملكة سيتأخر... فيديو

قال المتخصص بالدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، إن الشتاء في المملكة العربية السعودية سيتأخر قليلا.

وأضاف الزعاق "اليوم الجمعة هو انتصاف موسم (الصفري) وبعد يومين يدخل علينا الوسم (يوم الاثنين 12 أكتوبر الجالي)»، مشيرًا إلى أن دخول الشتاء سيتأخر قليلًا عن موعده، إلا أنه سيحل فجأةً.

وأشار الفلكي السعودي إلى أن النجم الأول من الوسم (13 يوما) داخل في حيز الصفري، وسيمتد معنا لمدة أسبوعين، بحسب صحيفة "عاجل".

وتابع "من المتوقع أن يتأخر دخول الشتاء قليلًا عن موعده إلا أنه سيحل علينا فجأةً"، لافتا إلى أن الصفري هو موسم الحساسية الموسمية المعتادة.