امتداد حرائق إسرائيل إلى لبنان... والدفاع المدني يسيطر عليها

امتدت الحرائق المشتعلة في بعض المناطق الإسرائيلية إلى الجنوب اللبناني وتعاملت معها فرق الدفاع المدني وطوافات من الجيش اللبناني.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام قد أعلنت عن حريق شب بعد ظهر اليوم في بلدتي الشبانية والخريبة في منطقة المتن الأعلى، في محافظة جبل لبنان.

وقالت الوكالة إن طوافات من الجيش ساعدت في إطفاء الحريق، فيما عملت فرق الدفاع المدني بمساعدة الأهالي في البلدتين لتطويق وإخماد الحريق الذي يتابعه ميدانيا أمين سر اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن.

وطبقا للوكالة فقد طلب أبو الحسن من أصحاب الصهاريج في بلدات قبيع والشبانية والخريبة "التوجه إلى مكان الحريق لمكافحته والعمل على إخماده بالتعاون مع الدفاع المدني".

كما أعلنت عن اندلاع حريق كبير قرب الحدود اللبنانية الجنوبية مع المناطق الإسرائيلية وفلسطين المحتلة، مشددة على تخوف الأهالي من امتداد الحريق إلى الأراضي اللبنانية.

وذكرت الوكالة أن "الحريق اندلع قرب الحدود اللبنانية المحاذية لبلدتي حولا وهونين"، وأشارت إلى "إمكانية امتداد الحريق إلى الأراضي اللبنانية بسبب سرعة الرياح وارتفاع درجات الحرارة".

وأفادت نقلا عن مراسلتها في مرجعيون بنشوب "سلسلة حرائق في بلدات دير سريان وخراج العديسة ومركبا وحولا وهونين، عند الحدود مع فلسطين المحتلة".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان" قد أعلنت، ظهر اليوم الجمعة، بأن حرائق متعددة اندلعت في أكثر من منطقة في إسرائيل، وتم إجلاء عشرات الآلاف من منازلهم، وقد اقتربت إحداها من الحدود اللبنانية.

ونشر تلفزيون "الجديد" مقطع فيديو لاندلاع حريق في بلدة معركة في قضاء صور، مشيرا إلى أن النيران اقتربت من مركز القوات الدولية العاملة في لبنان "اليونيفيل".

وكانت مراكز الدفاع المدني في عيدمون وشدرا ومنجز سيارات إطفاء إضافية في محاولة لإطفاء النار، ولمساعدة الأهالي على إنقاذ ما أمكن من بساتين الزيتون التي احترقت مئات الأشجار منها في البلدات الثلاث، ما يعني خسائر كبيرة في موسم الزيتون الذي لا تزال ثماره على الأشجار، وارتفعت أعمدة دخان سوداء جراء احتراقها.

وقبل وصول طوافات الجيش جدد الأهالي مناشدتهم إرسال طوافات للمساعدة في السيطرة على النيران مع اشتداد الرياح الشمالية الجافة والارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة التي وصلت إلى أكثر من 34 درجة مئوية.