مصر في المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط بسبب إجراءات تتعلق بكورونا

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر جاءت بالمركز الأول في منطقة الشرق الأوسط، في عدد الإجراءات المتخذة لمساندة المرأة لمواجهة كورونا.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، لنتائج التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول الإجراءات التي اتخذتها الدول لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد-19، حيث جاءت مصر في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

واحتلت مصر المركز الأول من حيث عدد الإجراءات المتخذة لمساندة المرأة في مواجهة جائحة كورونا، والتي بلغت 21 إجراء وهو أعلى عدد في المنطقة وفقًا للتقرير الذى شمل كلا من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والمغرب، وتونس، والأردن.

وقالت السعيد إن احتلال مصر للمركز الأول بهذا التقرير يعد إنجازًا في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكنتيجة إيجابية لجهود الدولة تجاه فئة المرأة.

وأضافت أن المرأة تحظى فى الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، بنصيب وافر من الاهتمام من أجل تمكينها على كل الأصعدة، لافتة إلى مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي فى كل محاور الاستراتيجية.

وأشارت الوزيرة المصرية إلى أن الدولة تسير بخطى إيجابية نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مؤكدة أن القيادة السياسية تضع دعم وتمكين المرأة على رأس الأولويات.

وأكدت أن الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية لها، لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام.