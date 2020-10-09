ملك المغرب يدعو حكومته لمراجعة التعيين في المناصب العليا

دعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، حكومة بلاده لمراجعة "مسطرة التعيين في المناصب العليا".

جاء ذلك في خطاب ألقاه الملك، اليوم، في افتتاح السنة التشريعية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، قال فيه إن الحكومة مدعوة لمراجعة مسطرة التعيين، لجعلها أكثر جاذبية.

وأوضح الملك محمد السادس في خطابه: "إن نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة".

وتابع: "يجب أن تعطي مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية، المثال في هذا المجال، وأن تكون رافعة للتنمية، وليس عائقا لها، ونظرا للأهمية الاستراتيجية لهذه المؤسسات، فإننا نجدد الدعوة للقيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة لهذا القطاع".

وشدد الملك على "أن نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، والتأسيس لعقد اجتماعي جديد، يقتضي تغييرا حقيقيا في العقليات، وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية، ولهذه الغاية، ندعو الحكومة للقيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين، في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية، على الانخراط في الوظيفة العمومية، وجعلها أكثر جاذبية".

واختتم الملك خطابه، قائلا: "المسؤولية مشتركة، والنجاح إما أن يكون جماعيا، لصالح الوطن والمواطنين، أو لا يكون، وإنني واثق بأننا سنرفع جميعا هذا التحدي، في إطار الوحدة الوطنية، والتضامن الاجتماعي".