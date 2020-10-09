البريد السعودي يقفز 18 مرتبة في مؤشر الاتحاد البريدي العالمي

وطبقا لهذا التقدم فقد أصبحت الهيئة السعودية في المرتبة 50 عالمياً والمرتبة الثانية عربياً متقدمة من المرتبة 68 التي كانت عليها عام 2019؛ بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"

يذكر أن المؤشر يقيس تطور بريد الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي (2IPD) من ناحية حالة التنمية البريدية في كل دولة من الدول الأعضاء التي يبلغ عددها 172 عضواً في هذا الاتحاد، ويعتمد هذ المؤشر على أربع ركائز للقياس هي (الموثوقية، الوصول، الارتباط، المرونة)

كما يزود المؤشر واضعي السياسات والمنظمين ومشغلي البريد حول العالم بالأدوات اللازمة لتقييم مستوى التطور البريدي لديهم من خلال الاعتماد على مجموعة واسعة من البيانات من مصادر متعددة.

وقد علق رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي، عن فخر المؤسسة بما حققته في مؤشر التكامل للعام الحالي، مؤكدا أن هذا النجاح نتاج فريق عمل يقود رؤية التغيير والتطوير، ويسعى لمزيد من المكتسبات والتي ستسهم في تطوير وتمكين الخدمات البريدية واللوجستية وتحقيق مستهدفات التحول في هذ القطاع ليكون منظومة تعمل على أسس تجارية استعداداً لبرنامج الخصخصة خلال الفترة القادمة.

المملكة تقفز 18 مرتبة في مؤشر التنمية البريدية وهو مؤشر متكامل لتطور بريد الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي (2IPD) لعام 2020 والصادر من ⁦@UPU_UN⁩ #البريد_السعودي#اليوم_العالمي_للبريد https://t.co/tPkQxLqEC2 pic.twitter.com/YAaGOTrNuZ — البريد السعودي (@saudipost) October 9, 2020

جدير بالذكر أن مؤسسة البرید السعودي تتولى تقدیم الخدمات البریدیة منذ أن تأسست عام 1926م، وتعمل على بناء منظومة من الشبكات المتعددة حيث قامت بتأسیس منظومة (العنوان الوطني) و(البرید الممتاز)، وطورت حزمة من الخدمات البریدیة التقليدية وغیر التقلیدیة لتقدیم خدماتها اللوجستیة.

وقد ابتكرت المؤسسة حديثاً عدداً من الخدمات اللوجستیة المتخصصة كالبريد الدوائي لتوصيل الدواء إلى منازل المرضى والذي تم إطلاقه خلال فترة جائحة الكورونا، إضافة إلى تمكین برامج التعاملات الإلكترونیة الحكومیة من خلال إیصال العدید من الوثائق الحكومیة بالتعاون مع العديد من الوزارات ومنصاتها الإلكترونية في مقدمتها وزارة الداخلية ممثلة بقطاعاتها الجوازات والمرور والأحوال المدنية، كما أطلقت العدید من الخدمات الإلكترونیة إلى جانب شراكاتها الإستراتيجية في شركة (ناقل) وشركة (إرسال) للحوالات المالیة وكذلك شركة (لیبارا) في مجال الاتصالات.