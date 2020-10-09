بوغدانوف يبحث مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس القضية الفلسطينية

تبادل نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، وجهات النظر، مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، حول القضية الفلسطينية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "خلال حديث مفصل، شارك فيه أيضاً عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، جرى تبادل آراء معمق حول الجوانب الأساسية للمشكلة الفلسطينية بما في ذلك وفي ضوء اتفاقات فتح وحماس الأخيرة".

وأضاف البيان: "انطلاقاً من الإيمان بأنه دون حل عادل للمشكلة الفلسطينية لا يمكن ضمان استقرار مستدام في الشرق الأوسط، أعربت موسكو عن استعدادها لتنظيم اجتماع شامل جديد لممثلي فتح وحماس وغيرهما من المنظمات والحركات الفلسطينية الرئيسية".

وعقد اللقاء الثالث للفصائل الفلسطينية الرئيسية في موسكو في شباط/فبراير عام 2019، وذلك، في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.