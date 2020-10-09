جنبلاط: قد نصل إلى مرحلة لم الأموات من الشوارع

نشر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، اليوم الجمعة، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، انتقد فيها عدم امتثال الناس لقواعد التباعد الاجتماعي، مما أدى إلى زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وكتب جمبلاط: "إلى الرأي العام الواعي أن الكورونا يحاصرنا من كل الجهات وهناك شريحة من الناس ترفض الامتثال والوقاية بل تعلم أنها مصابة وتجول غير آبهة بالعواقب".

الى الرأي العام الواعي ان الكورونا يحاصرنا من كل الجهات وهناك شريحة من الناس ترفض الامتثال والوقاية بل تعلم انها مصابة وتجول غير آبهة بالعواقب .المطلوب ادانة هؤلاء المجرمون بحق المجتمع وفضحهم واقفال دور العبادة ودور البلدات بأمر من البلديات كما انني اعترض على فتح المدارس اليوم pic.twitter.com/tah3tHcVtx — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) October 9, 2020

​وتابع: "المطلوب إدانة هؤلاء المجرمين بحق المجتمع وفضحهم وإقفال دور العبادة ودور البلدات بأمر من البلديات، كما أنني أعترض على فتح المدارس اليوم".

وسجلت السلطات اللبنانية 1426 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، بالإضافة إلى 11 حالة وفاة ناتجة عن المرض.

وحذّرت لجنة الصحة النيابية في البرلمان اللبناني، في وقت سابق، من "التفشي السريع لفيروس كورونا، مترافقا مع عدم التزام الإرشادات الوقائية من وضع الكمامة إلى التباعد الاجتماعي والتعقيم".