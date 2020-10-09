اندلاع حريق ضخم إثر انفجار خزان للمازوت في بيروت... فيديو

اندلع حريق ضخم في منطقة الطريق الجديدة في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الجمعة، بعد انفجار خزان للمازوت في المنطقة.

وأكدت قناة "الجديد" اللبنانية، أن سيارات فوج الإطفاء تتجه بسرعة إلى موقع الحادث، للمباشرة بإطفاء الحريق.

كما اندلعت، اليوم، حرائق كبيرة في الأشجار الحرجية والمثمرة وكروم الزيتون في جنوب لبنان وشماله.

وامتدت الحرائق التي اندلعت في خراج بلدة شيخلار الحدودية بشكل سريع جدا إلى كروم الزيتون في الأراضي المتاخمة في خراج بلدتي رماح وخربة الرمان، حسب موقع "النهار" اللبناني.

وشهدت أيضا قرى في ​قضاء صور​ حرائق بالجملة حيث اقتربت النيران من المنازل ففي خراج بلدتي قانا ودير قانون ​رأس العين​ اندلع حريق كبير وأتت النيران على مساحات واسعة من الأعشاب اليابسة والأشجار المثمرة. وعملت فرق ​الدفاع المدني​ بمؤازرة طوافات للجيش على إخمادها، فيما سجلت ​حالات​ اختناق لعدد من المسعفين، كما تم إجلاء عدد من القاطنين في الأبنية السكنية القريبة من موقع الحريق.