القوات المسلحة العراقية ترد على تقارير "حالة الإنذار القصوى" في بغداد

نفت القوات المسلحة العراقية، اليوم الجمعة، التقارير التي تفيد بوجود حالة إنذار قصوى في العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، نُشِرَ عبر حسابه بموقع تويتر: "ننفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود حالة إنذار قصوى في العاصمة بغداد، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية مستقرة بشكل تام".

وأضاف رسول أن "ما أثير حول وجود برقية دخول القطعات الأمنية في حالة الإنذار اليوم الجمعة لا يتعدى موضوع الممارسات الأمنية اليومية الاعتيادية التي تكون بشكل صباحي ومسائي".

ودعا اللواء رسول، وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات وإعطاء فرصة لمروجيها، ومعرفة صحة المعلومات من مصادرها الرسمية حصرا.

ننفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود حالة إنذار قصوى في #بغداد، وان الأوضاع الأمنية مستقرة بشكل تام، وان ما أثير حول وجود برقية دخول القطعات الامنية في حالة الإنذار "اليوم الجمعة "لا يتعدى موضوع الممارسات الامنية اليومية الاعتيادية التي تكون بشكل صباحي ومسائي. pic.twitter.com/QobyktPUbF — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) October 9, 2020

وتداولت وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتطبيق إجراءات مشددة في بغداد، ودخول الأجهزة الأمنية في حالة الإنذار القصوى، لملاحقة مطلقي الصواريخ على البعثات الدبلوماسية.

كما أشارت تلك التقارير -التي ينفيها بيان القوات المسلحة- إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أصدر أوامر بتحريك الفرقة 9 المدرعة إلى المنطقة الخضراء.