القوات العراقية تنفذ عملية إنزال جوي لاعتقال قيادي بارز في تنظيم "داعش"

نفذت القوات العراقية، اليوم الخميس، عملية إنزال جوي، لاعتقال قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك شمالي العراق.

وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": "بعملية إنزال جوي، قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب، تلقي القبض على قيادي بارز في عصابات "داعـش" المدعو ( ر.ح)، في وادي زغيتون جنوب غربي مُحافظة كركوك، فجر اليوم السبت".

بعملية إنزال جوي، قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب @iraqicts ، تلقي القبض على قيادي بارز في عصابات #داعش المدعو ( ر.ح)، في "وادي زغيتون جنوب غربي مُحافظة #كركوك، فجر اليوم السبت، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. pic.twitter.com/iKn8mUSbBW — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) October 10, 2020

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.