طلب 2 مليون دولار.. أردني يدعي اختراع علاج لـ"كورونا" والأمن يستدعيه (فيديو)

جاء ذلك في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد فيه المواطن الأردني أن مستشفيات المملكة الأردنية ستخلو من مرضى "كورونا" عقب توزيع الدواء عليها بـ"نصف ساعة" حسب تعبيره.
نشطاء يتداولون: أردني يكتشف علاجا لكورونا ويطلب 2 مليون دينار ثمنه— Roya News (@RoyaNews) October 10, 2020
التفاصيل في الرابط: https://t.co/9qKyXtzVXN#الأردن #رؤيا_الاخباري #فيروس_كورونا pic.twitter.com/a0sIvUm7zs
وبحسب مواقع أردنية فقد استدعت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، المواطن صاحب الفيديو وهو قيد التحقيق.
يذكر أن جهودا عالمية لكبريات شركات الدواء ومعامل الأبحاث تبذل في سبيل الحصول على عقار لوباء "كورونا" ولم يتم الإعلان إلى الآن عن أية نتائج حقيقية يمكن الاعتماد عليها في هذا السياق.
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