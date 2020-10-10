بدعوى تضمن مادة إباحية.. فيسبوك يحذف إعلانا عن البصل

وذكر موقع "Egy24" أن الواقعة تعود إلى سبتمبر/أيلول الماضي، حين نشرت شركة كندية متخصصة في البذور إعلانا على موقع "فيسبوك" تضمن صورة تضمنت حبات كبيرة من البصل، فتلقت الشركة المنتجة تنبيه من الموقع يلزمها بإزالة الصورة.

وأوضح الموقع أن الإعلان الذي نشرته شركة "إي. دبليو. غاز" كان يروج لبيع بذور البصل من ماركة "والا والا سوتيت"، ويبلغ ثمنه 1.99 دولار فقط.

ويظهر في الإعلان حبات بصل بقشرها داخل سلة، إلى جانبها حبة أخرى صغيرة جرى قطعها من النصف، وأرفقت الشركة الصورة بوصف قالت فيه: "بصل حلو للغاية ويسهل نموه من البذور".

وأعربت الشركة الكندية عن صدمتها من قرار فيسبوك وكذلك من السبب الذي برر قراره به، فيما لم ترد فيسبوك فورا على طلب للتعليق، لكن مصدرا في الموقع قال في تصريحات صحفية إنه يستخدم "التكنولوجيا الآلية" لفرض رقابة على الصور، وفي وقت لاحق، أعاد فيسبوك نشر الإعلان من جديد وقدم اعتذارا للشركة عما حدث.

وأوضح المصدر أن فيسبوك يستخدم هذه التكنولوجيا لإبعاد المحتوى الذي يحتوي تعريا، لكن في بعض الأحيان لا تستطيع هذه التكنولوجيا التعرف على المحتوى كما في حالة هذا النوع من البصل.