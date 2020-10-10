3 قتلى و59 جريحا في انفجار "الطريق الجديدة" ببيروت

أعلن ​مستشفى المقاصد​ في بيان له أنه "بتاريخ 9/10/2020 تمام ​الساعة​ الثامنة و40 دقيقة مساء، تم نقل 59 جريحا، أصيبوا في الانفجار الكبير والحريق الهائل الذي حصل في ​الطريق الجديدة​ ببيروت".

وأضاف البيان قائلا: "كما نقلت 3 جثث إلى المستشفى بحروق بالغة، كما تم تحويل 3 أطفال إلى ​مستشفيات​ أخرى في العاصمة، بسبب حروق من الدرجة الثالثة تغطي جزءا كبيرا من أجسادهم".

وتقدمت إدارة المستشفى من جميع العاملين فيها ومن ​الصليب الأحمر​ و​الدفاع المدني​ وجميع الجمعيات المحلية "التي ساعدت على إجلاء المرضى والمصابين بأسمى آيات الشكر والتقدير لما بذلوه من جهد كبير".

واندلع حريق ضخم في منطقة الطريق الجديدة في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الجمعة، بعد انفجار خزان للمازوت في المنطقة.

وأفاد أمين عام الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، مقتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات، مساء أمس الجمعة، في انفجار خزان لمادة المازوت في منطقة الطريق الجديدة، أحد أحياء العاصمة اللبنانية بيروت.